వరంగల్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం: ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురు మృతి, ఆరుగురికి తీవ్రగాయాలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఒంగోలు నుండి వరంగల్ కు వెళ్తున్న ఒక కారు ఆగి ఉన్న లారీని ఢీ కొట్టటంతో కారులో ప్రయాణం చేస్తున్న ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ రోజు తెల్లవారు జామున వర్ధన్నపేట శివారు డీసీ తండా వద్ద జరిగిన ఈ దుర్ఘటనతో జాతీయ రహదారి రక్తమోడింది. ఈ ఘటన వివరాల్లోకి వెళ్తే

English summary

A serious road accident took place in Warangal district. A car traveling from Ongole to Warangal hit a parked lorry, died three people on the spot. Six were seriously injured.