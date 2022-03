రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ఎఫెక్ట్ : త్వరలో ఆర్టీసీ చార్జీల బాదుడుకు రంగం సిద్ధం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

అసలే పీకల్లోతు నష్టాల్లో ఉన్న తెలంగాణ ఆర్టీసీ నష్టాల నుండి బయట పడటం కోసం చార్జీల పెంపును చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. గత డిసెంబర్ లోనే ఆర్టీసీ ఛార్జీల పెంపు ప్రతిపాదనను తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. సీఎం కేసీఆర్ ఓకే అంటే ఆ మేరకు చార్జీలు పెంచడానికి తెలంగాణ ఆర్టీసీ రంగం సిద్ధం చేసుకుంది. అయితే ఊహించని విధంగా రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధ ప్రభావంతో పెరుగుతున్న డీజిల్ ధరలు ఆర్టీసీని మరోమారు పునరాలోచనలో పడేశాయి.

English summary

Telangana RTC has decided to take up the charges hike to get out of the losses. The RTC, which had already sent the proposal, revised the proposals once again with the latest Russia-Ukraine war and sent it to the government.