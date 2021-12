TSRTC: మహిళా కండక్టర్ల భద్రతకోసం కీలక ఉత్తర్వులు... సజ్జనార్ నిర్ణయంతో వారి సంబరాలు

Telangana

Dr Veena Srinivas

ఒకప్పుడు ఆర్టీసీ అంటే... ప్రజా రవాణాకు పనిచేసే నష్టాల్లో నడుస్తున్న, మరుగున పడిపోయినట్టుగా చాలా మంది భావించిన సంస్థ. కానీ ఇప్పుడు ఆర్టీసీ అంటే సరికొత్త నిర్ణయాలతో, సంస్కరణలతో, ఆధునిక సమాజ అవసరాలను గుర్తిస్తూ, తదనుగుణంగా మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్న సంస్థ. ఆర్టీసీ ఎండీగా సజ్జనార్ బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుండి ఆర్టీసీ రాష్ట్రంలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. నిత్యం కొత్త నిర్ణయాలు, సంస్కరణలతో ఆర్టీసీ దూకుడుగా ముందుకు వెళుతోంది. సంస్థ ఆదాయాన్ని పెంచటానికి పలు మార్గాలను అన్వేషిస్తూనే, ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి తగిన చర్యలను చేపడుతుంది.

TS RTC has issued key directives for the safety of women conductors. From now on, they were ordered to complete their duties by 8 pm. Women conductors are happy with Sajjanar's decision.