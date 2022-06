సికింద్రాబాద్ విధ్వంసం: అధికార టీఆర్ఎస్ డబ్బులిచ్చి చేయించిందే: ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు ఆరోపణ

Telangana

అగ్నిపథ్ పథకంపై కొనసాగుతున్న రగడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధానికి కారణమైంది. ముఖ్యంగా బీజేపీ వర్సెస్ టిఆర్ఎస్ అన్నట్టు ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ విధ్వంసం ఘటనపై అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.

English summary

MLA Raghunandan Rao alleged that the vandalism at the Secunderabad railway station was done with the money of the ruling TRS. He questioned what the police would have done if the vandalism had continued throughout the day.