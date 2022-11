రాత్రి తాడ్వాయి హాస్టల్లో సీతక్క బస.. విద్యార్థులతో కలిసి ములుగు ఎమ్మెల్యే ఏం చేశారంటే!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ములుగు ఎమ్మెల్యే సీతక్క ప్రభుత్వ వసతి గృహాలపై దృష్టి పెట్టారు. ఇటీవల కొత్తగూడా హాస్టల్లో ఫుడ్ పాయిజన్ కు గురైన నేపథ్యంలో ఆ హాస్టల్ ను సందర్శించారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా కొత్తగూడెం గిరిజన ఆశ్రమ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ ను సందర్శించిన సీతక్క, అక్కడి విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేశారు. స్కూల్ లోని కిచెన్ ను పరిశీలించిన సీతక్క స్కూల్ సిబ్బందిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నాణ్యమైన భోజనం అందించాలని స్కూల్ సిబ్బందికి తెలిపి, మరోసారి ఇలాంటి ఘటనలు జరిగితే కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామంటూ సీతక్క హెచ్చరించారు.

Mulugu MLA Seethakka stayed at Tadwai girls' hostel at night. Mulugu MLA had fun playing games with the students. She told them to understand the importance of education.