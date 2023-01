ఎమ్మెల్సీ కవితతో తమిళనాడుకు చెందిన ఆల్ ఇండియా సమతావ మక్కల్ కచ్చి అధ్యక్షుడు శరత్ కుమార్ భేటీ అయ్యారు. ఆయన బీఆర్ఎస్‌తో కలిసి పని చెయ్యనున్నారు అన్నది ఈ భేటీ సందర్భంగా ప్రధానంగా వినిపిస్తుంది.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ పార్టీని బీఆర్ఎస్ పార్టీగా మార్చి జాతీయ రాజకీయాలలో చక్రం తిప్పడానికి సీఎం కేసీఆర్ శత విధాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పొరుగు రాష్ట్రాల్లో వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పార్టీని విస్తరించే పనిలో నిమగ్నమైన కేసీఆర్ ఇప్పటికే పక్క రాష్ట్రాలలో కీలక నేతలను ఆకర్షించే పనిలో పడ్డారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తోట చంద్రశేఖర్ ను బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడుగా ప్రకటించిన కేసీఆర్, ఫిబ్రవరి 5వ తేదీన నాందేడ్ వేదికగా బహిరంగ సభ నిర్వహించి కీలక నాయకులను పార్టీలో చేర్చుకోవడానికి రెడీ అవుతున్నారు.

English summary

Sharath Kumar met MLC Kavitha. Will All India Samatava Makkal Katchi with BRS work together in the coming elections? There will be a debate whether this is the reason for Sharath Kumar's meeting.