కేసీఆర్ కు షర్మిళ డెడ్ లైన్.!ఆమరణ నిరాహార దీక్ష.!ధర్నాచౌక్ లోసంచలన నిర్ణయం.!

హైదరాబాద్ : రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం వ‌రిధాన్యం కొన‌బోమ‌ని చెబుతున్న నేప‌థ్యంలో రైతుల‌కు అండ‌గా నిలిచేందుకు వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ ఆధ్వ‌ర్యంలో పార్టీ అధినేత్రి వైయ‌స్ ష‌ర్మిల ఇందిరా పార్క్ లోని ధర్నా చౌక్ వ‌ద్ద "రైతు వేద‌న" నిరాహార దీక్షకు ఉపక్రమించిన విషయం తెలిసిందే. సాయంత్రం ఆరు గంటలకు నిరాహార దీక్ష ముగింపు సందర్బంగా వైయస్ షర్మిళ మీడియాను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. శుక్రవారం నిరాహార దీక్ష చేయాలనుకున్నా పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు.

English summary

Sharmila made sensational remarks that are giving time to KCR to buy rice crop for another three weeks or else we are ready to go on a fast unto death.