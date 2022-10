Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నిక సమయంలో తెలంగాణాలో ఆసక్తికర రాజకీయాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మునుగోడు ఉపఎన్నిక అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకం కాగా, ఉప ఎన్నికల సమయంలో ఫిరాయింపు రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. ముఖ్యంగా బీజేపీ నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వలసలు బిజెపికి ఊపిరాడకుండా చేస్తున్నాయి. తాజాగా బిజెపి మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు రాపోలు ఆనంద భాస్కర్ బీజేపీకి గుడ్ బై చెప్పనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Former MP Rapolu Ananda Bhaskar will say goodbye to BJP and join the TRS party. In this order, he met CM KCR at Pragathi Bhavan.