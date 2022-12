అంతా భ్రాంతియేనా... పొత్తుపై చంద్రబాబు ఆశలు గల్లంతేనా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రం పై చంద్రబాబు పెట్టుకున్న ఆశలు అడియాసలేనా? తెలంగాణలో వచ్చే ఎన్నికల్లో పొత్తుతో ముందుకు వెళ్లడం కోసమే చంద్రబాబు తెలంగాణ పై ఫోకస్ చేస్తున్నారని జరుగుతున్న ప్రచారానికి తెర పడినట్లేనా? ఒకవేళ వచ్చే ఎన్నికలలో టిడిపి పోటీ చేస్తే ఒంటరిగానే ఎన్నికల బరిలోకి దిగాల్సి ఉంటుందా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీడీపీతో కలిసి వచ్చే పార్టీలే లేవా? అంటే తాజా పరిణామాలు అవుననే చెబుతున్నాయి. అంతా భ్రాంతియేనా... పొత్తుపై ఆశలు గల్లంతేనా అని చంద్రబాబు పాడుకునే పరిస్థితి వచ్చిందని తెలుస్తుంది.

English summary

Chandrababu's hopes for Telangana do not seem to be fulfilled. Bandi Sanjay has decided that there will be no alliance between BJP and TDP. This means that TDP will have to fight alone in Telangana.