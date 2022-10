మునుగోడు ఉపఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్ కు షాక్: టీఆర్ఎస్ లోకి పల్లె రవికుమార్ దంపతులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల పోరు రసవత్తరంగా సాగుతోంది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో ప్రధాన పార్టీల లోని నాయకులు పార్టీలకు వరుస షాకులు ఇస్తున్నారు. ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బూర నర్సయ్య గౌడ్ రాజీనామా చేస్తూ బీజేపీ బాట పడుతుంటే, కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతున్న పల్లె రవికుమార్ దంపతులు టిఆర్ఎస్ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. ఊహించని పరిణామాలతో ప్రధాన పార్టీల నాయకులు ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు.

English summary

Palle Ravikumar's couple joined the TRS party in the presence of Minister KTR in the presence of Minister KTR, shocking the Congress during the previous by-elections.