మునుగోడులో షాకయ్యేలా బోగస్ ఓట్లు: టీఆర్ఎస్, బీజేపీ కుట్ర; ఈసీకి కాంగ్రెస్ లేఖలో కీలకవిజ్ఞప్తి!!

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడులో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో అన్ని రాజకీయ పార్టీలలోనూ టెన్షన్ కనిపిస్తుంది. ప్రధానంగా బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు మునుగోడులో బోగస్ ఓట్ల టెన్షన్ పట్టుకుంది. ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్ నకిలీ ఓటర్లను సిద్ధం చేస్తోందని బీజేపీ ఆరోపణలు చేస్తుంటే, టీఆర్ఎస్, బీజేపీ కలిసి నకిలీ ఓటర్లను రంగంలోకి దించుతున్నారు అని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తోంది. ఈ మేరకు ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మునుగోడులో బోగస్ ఓట్లను ఏరివేయాలని లేఖ రాసింది.

English summary

In Munugode, the Congress wrote a letter to the EC saying that the bogus vote registration process is continuing in a shocking range and TRS and BJP are conspiring with bogus votes. It appealed to send a team to control the bogus votes.