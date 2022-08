Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధానికి కారణంగా మారింది. సీఎం కేసీఆర్ సభతో మొదలైన మునుగోడు రచ్చ, ఇటు బిజెపి అమిత్ షా బహిరంగసభ తోనూ కొనసాగింది. సీఎం కెసిఆర్ సభలో తప్పులను వెతుకుతూ బీజేపీ టార్గెట్ చేస్తుంటే, బీజేపీ నిర్వహించిన సభలో అమిత్ షా తెలంగాణాలో కాలు పెట్టిన సమయం నుండి ప్రతీ తప్పునూ టార్గెట్ చేస్తూ టిఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతుంది. ఇక తాజాగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బీజేపీని, బండి సంజయ్ ను టార్గెట్ చేయడానికి ఓ షాకింగ్ వీడియో దొరికినట్లయింది.

English summary

A video of Bandi Sanjay carrying Amit Shah's sandals and placing them at his feet near ujjaini Mahankali temple goes viral. With this, TRS leaders are trolling Bandi Sanjay as slavery.