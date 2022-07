జిల్లాలలో వర్షాల వల్ల ఒక్క ప్రాణ నష్టం కూడా జరగొద్దు; అధికారులకు మంత్రి కేటీఆర్ ఆదేశం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత పది రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మున్సిపల్ పరిపాలన, పట్టణాభివృద్ధి, ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ జిల్లా అధికారులను ఆదేశించారు. వర్షాల కారణంగా జిల్లాలలో ఒక ప్రాణ నష్టం కూడా జరగకూడదని మంత్రి కేటీఆర్ అధికారులను ఆదేశించారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఆయన భారీ వర్షాల దృష్ట్యా జెడ్పీ చైర్‌పర్సన్, జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీతోపాటు మున్సిపల్, నీటిపారుదల, ఇంజినీరింగ్ శాఖలు, వ్యవసాయ, అనుబంధ శాఖల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

English summary

Minister KTR held a review meeting on rains and issued instructions to the officials that there should not be a single loss of life due to rains in the districts and that the officials should be alert.