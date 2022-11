తెలంగాణా బీజేపీ కీలకనేతలకు సిట్ నోటీసులు సిద్ధం? బండి అనుచరుడి విచారణతో నేతల్లో గుబులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం బీజేపీ నేతలను టెన్షన్ పెడుతుందా? బీజేపీలోని కీలక నేతలకు సిట్ నోటీసులు జారీ చేయడానికి సిద్ధం అవుతుందా? వారి మెడకు ఉచ్చు బిగించేలా ప్రయత్నం చేస్తుందా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

It is reported that Telangana BJP has prepared sit notices for the key leaders in the matter of buying TRS MLAs. Bandi's follower's inquiry creates the leaders in panic.