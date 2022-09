స్మితా సబర్వాల్ దసరా ట్వీట్; ఆ మ్యాప్ విషయంలో రచ్చ; సీఎంఓ కార్యదర్శి క్షమాపణలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎంఓ ప్రత్యేక కార్యదర్శి స్మితా సబర్వాల్ దసరా ఉత్సవాల నేపథ్యంలో చేసిన ట్వీట్ మరోమారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమైంది. గతంలో దసరా ఉత్సవాల నేపథ్యంలో స్మితా సబర్వాల్ వివిధ రాష్ట్రాల్లో స్త్రీ పురుష నిష్పత్తిని తెలియజేసే ఇండియా మ్యాప్ ను పోస్ట్ చేశారు. పోస్ట్ చేసిన మ్యాప్ తాజా వివాదానికి కారణమయ్యింది.

English summary

Smita Sabharwal tweeted on the occasion of Dussehra. Smita Sabharwal, who apologized, deleted the post as the map she posted showed that Kashmir was incomplete.