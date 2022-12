'ఆకలి' రాయలేకపోయిన విద్యార్థులు.. ఇవేనా మన విద్యా ప్రమాణాలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో మెరుగైన విద్యను బోధిస్తున్నామని చెబుతున్న ప్రభుత్వాలు విద్యార్థులకు ఉత్తమంగా విద్యా బోధన అందించటంలో ఫెయిల్ అవుతున్నాయా? ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులలో విద్యా ప్రమాణాలు రోజురోజుకీ తగ్గుతున్న పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయా? తెలుగు అసలే రాయడం రాని విద్యార్థుల తీరు ఇప్పడు ఆందోళన కలిగిస్తుందా? అంటే అవును అనే అంటున్నారు పిల్లల చదువులను చూస్తున్న పేరెంట్స్ . ప్రభుత్వాలు స్కూల్స్ పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని అంటున్నారు.

English summary

Seventh standard students of Meer Peta Government School in Sirla Hills who could not write the word 'Akali'. With this, retired IAS Akunuri Murali questioned whether these are our educational standards.