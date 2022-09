మునుగోడు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిపై వీడని ఉత్కంఠ... ఆయనకే ఛాన్స్? ప్రకటన జాప్యానికి కారణం ఇదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక రాజకీయాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికరంగా మారాయి. త్వరలో జరగనున్న మునుగోడు అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పాల్వాయి స్రవంతిని శుక్రవారం ప్రకటించడం, బీజేపీ నుంచి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి అభ్యర్థిత్వం ఖాయమని తేలడంతో టీఆర్‌ఎస్ అభ్యర్థిని ప్రకటించడంపై అందరి దృష్టి నెలకొంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి ఎవరికి అభ్యర్థిగా అవకాశం ఇస్తారన్న దానిపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతుంది.

English summary

The exitement over the munugode TRS candidate is still not over. Although there seems to be a high chance of giving the ticket to Kusukuntla Prabhakar Reddy, the high command is delaying the announcement due to the demand to give the ticket to the BC leader.