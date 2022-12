మంచిర్యాల ఆరుగురి సజీవదహనం కేసులో అనుమానాలు.. రంగంలోకి 16 పోలీస్ బృందాలు

Telangana

మంచిర్యాల జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న భారీ అగ్నిప్రమాదం ఘటనలో షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. మంచిర్యాల జిల్లా వెంకటాపూర్ లో ఆరుగురి సజీవ దహనంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అగ్ని ప్రమాద ఘటన యాదృచ్ఛికంగా జరిగిన ఘటన కాదని, ఎవరో కావాలని పక్కా ప్లాన్ తో ఇంటిపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పు పెట్టి ప్రమాదంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేసినట్టు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

There are many suspicions in the case of six members of the same family being burnt alive in a fire incident in Mancherial district. 16 police teams have been sent to the field and the police are investigating.