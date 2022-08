తెలంగాణాపై స్వైన్ ఫ్లూ పంజా; అప్రమత్తమైన వైద్యారోగ్య శాఖ; బీ అలెర్ట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణలో స్వైన్ ఫ్లూ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. మూడు సంవత్సరాల విరామం తర్వాత స్వైన్ ఫ్లూ కేసులు మళ్లీ ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఈ కేసులు సాధారణంగా వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా నమోదు అవుతాయి. గత రెండు వారాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అనేక ఆసుపత్రుల్లో స్వైన్ ఫ్లూ కేసుల పెరుగుదల నమోదైంది. దీంతో వైద్యారోగ్య శాఖ అప్రమత్తం అయింది.

English summary

Swine flu cases rise in Telangana. Swine flu cases, which have decreased for three years, are increasing again, which is worrying. Alerted by this, the health department will take appropriate measures.