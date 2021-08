Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

ప్రముఖ జర్నలిస్ట్,క్యూ న్యూస్ నిర్వాహకుడు తీన్మార్ మల్లన్న అలియాస్ చింతపండు నవీన్ కుమార్ హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై మంగళవారం(అగస్టు 10) విచారణ జరిగింది. తనపై అన్యాయంగా పోలీసులు కేసులు నమోదు చేసి వేధిస్తున్నారని మల్లన్న తన పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. కారణం లేకుండా తనను పోలీస్ స్టేషన్‌కు పిలుస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. పదే పదే తనను స్టేషన్‌కు పిలవకుండా ఆన్ లైన్ లోనే దర్యాప్తు చేసేలా ఆదేశాలివ్వాలని పిటిషన్‌లో కోరారు.దీనిపై విచారణ చేపట్టిన న్యాయస్థానం ప్రభుత్వాన్ని కౌంటర్ దాఖలు చేయాల్సిందిగా ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను రెండు వారాలకు వాయిదా వేసింది.

English summary

Journalist Teenmar Mallanna alias Chintapandu Naveen Kumar filed a petition in the High Court on Tuesday (August 10). In his petition, Mallanna alleged that the police had unjustly registered cases against him and harassing him.