హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధినేత, ముఖ్యమంత్రి కే చంద్రశేఖర్ రావు తన దూకుడును పెంచారు. టాప్‌గేర్‌లో దూసుకెళ్తోన్నారు. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ సంకీర్ణ కూటమికి వ్యతిరేకంగా ప్రతిపక్షాలను కూడగట్టే ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశారు. ఈ సాయంత్రం కేసీఆర్ హస్తినకు ప్రయాణం కట్టనున్నారు. ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ చీఫ్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌ను ఆయన కలుసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆయనతో పాటు పలువురు జాతీయ నేతలతో భేటీ కానున్నారని సమాచారం.

English summary

Telangana CM KCR is likely to visit Delhi to meet several leaders including his counterpart Arvind Kejriwal to discuss the strategies to formulate the third front.