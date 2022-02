ఫిబ్రవరి 18న మేడారానికి తెలంగాణా సీఎం కేసీఆర్... జాతరకు సర్వం సిద్ధం; మంత్రుల వెల్లడి

Telangana

మేడారంలో జరుగుతున్న సమ్మక్క-సారలమ్మల జాతరకు కుటుంబ సమేతంగా వచ్చే భక్తుల కోసం సకల ఏర్పాట్లు చేసినట్టు రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ మంచినీటి సరఫరా శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ పేర్కొన్నారు. ఫిబ్రవరి 18వ తేదీన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మేడారం జాతరకు రానున్నట్లు గా మంత్రులు వెల్లడించారు.

English summary

Telangana CM KCR will be coming to Medaram jatara on February 18. Ministers Errabelli Dayakar Rao and Satyavathi Rathore said that everything was ready for the jatara .