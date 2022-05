తెలంగాణా కాంగ్రెస్ మరో ప్లాన్.. నవసంకల్ప్ చింతన్ శిబిర్.. రాష్ట్రంలో ఎన్నికలకు రోడ్ మ్యాప్!!

Telangana

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణా రాష్ట్రంలో అధికారం దిశగా ముందుకు వెళ్ళడానికి అనేక వ్యూహాలను రచిస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రజాక్షేత్రంలోకి రైతు రచ్చబండ కార్యక్రమం ద్వారా వెళ్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ, తాజాగా రాష్ట్రంలోని సమస్యలపై చర్చించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార పార్టీ పై పోరాటానికి రోడ్ మ్యాప్ ను సిద్ధం చేస్తుంది.

The Congress will also hold a state-level ‘Nav Sankalp Chintan Shivir’ in Hyderabad on June 1 and 2nd. It will negotiate and make several key decisions towards gaining power in the state.