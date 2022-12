కాగల కార్యం గంధర్వులే తీర్చినట్టు: కాంగ్రెస్ లో సంక్షోభం.. బీజేపీలో సంబరం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతున్న సంక్షోభం బీజేపీకి లాభం చేకూరుస్తుందా? కాంగ్రెస్ పార్టీలో అసంతృప్తితో ఉన్న సీనియర్ నాయకులను బీజేపీ ట్రాప్ చేస్తుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది. బీజేపీ వేస్తున్న గాలానికి చిక్కే చేపలు ఎన్ని? కమలం తో టచ్ లోకి వెళ్ళిన హస్తం నేతలు ఎందరు? వంటి ప్రశ్నలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చోటు చేసుకున్న వర్గ పోరు కమలనాథులకు కలిసి వస్తుంది అన్న చర్చ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జోరుగా సాగుతోంది.

English summary

BJP celebration with Crisis in Congress. The Congress crisis is now well suited to the BJP, which wanted to trap the key leaders in the Congress party. BJP will trap around 20 leaders in congress.