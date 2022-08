బండి సంజయ్ పాదయాత్రను వదలిపెట్టని తెలంగాణా ప్రభుత్వం; డివిజన్ బెంచ్ లో పిటీషన్.. విచారణ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణా రాష్ట్రంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నిర్వహిస్తున్న పాదయాత్ర టెన్షన్ కొనసాగుతుంది. బీజేపీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పాదయాత్రను తెలంగాణ ప్రభుత్వం సవాల్ గా తీసుకుంది. బండి సంజయ్ పాదయాత్ర నిలిపివేయాలని హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ ను ఆశ్రయించింది. ప్రజా సంగ్రామ యాత్రకు నిన్న సింగిల్ జడ్జి అనుమతిని ఇచ్చిన నేపథ్యంలో తాజాగా సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను రద్దు చేయాలని కోరుతూ డివిజన్ బెంచ్ లో ప్రభుత్వం పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.

English summary

TRS Government filed a lunch motion petition on the Bandi Sanjay Padayatra in the Division Bench, will hear the petition now. Will this stops the padayatra? discussion in political circles.