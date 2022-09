ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులను టార్గెట్ చేసిన తెలంగాణా సర్కార్.. వరుస దాడులతో హడల్!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రైవేటు ఆసుపత్రులపై దాడులు నిర్వహిస్తున్నారు వైద్య శాఖ అధికారులు. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు, డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లు, ల్యాబ్ లలో తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాడులు చేస్తున్న అధికారులు అనుమతులు లేకుండా నిర్వహిస్తున్న ఆసుపత్రులపై కొరడా ఝళిపిస్తున్నారు .

Targeting private hospitals, the Telangana government conducts raids on hospitals that do not follow the rules. Show cause notices have been issued to many hospitals across the state. Tension to private hospitals with a series of attacks.