నూతన సంవత్సరం వేళ.. ప్రజా సమస్యలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న తెలంగాణా గవర్నర్ తమిళిసై

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నూతన సంవత్సరం జరుపుకుంటున్న వేళ తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రజా సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకోవడం పైన దృష్టి సారించిన ఆమె నేటి నుండి రాజ్ భవన్ లో దానికోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని నిర్ణయించారు.

English summary

On New Year Eve, the Telangana Governor, who has taken a key decision on public issues, directed the Tamilisai soundara rajan to set up a complaints box at the gate to receive complaints directly at the Raj Bhavan from today.