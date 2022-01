సంక్రాంతికి ఊరెళ్తున్నారా? చోరీల నియంత్రణా చిట్కాలు చెప్పి; దొంగలతో జర భద్రం అంటున్న పోలీసులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సంక్రాంతి పండుగ వచ్చిందంటే చాలు.. చాలామంది తమ స్వస్థలాలకు సంబరాలు జరుపుకోవడానికి బయలుదేరుతారు.ఇప్పటికే సంక్రాంతి పండుగ కోసం తెలంగాణా నుండి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నుంచి తమ సొంత ఊళ్లకు వెళ్తున్న వారి సంఖ్య గణనీయంగా కనిపిస్తుంది. హైదరాబాద్లో దాదాపుగా చాలా కాలనీలు, అపార్టుమెంట్లు సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా నిర్మానుష్యంగా కనిపిస్తాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలలో, ముఖ్యంగా ఏపీ వాసులు అత్యంత ఇష్టంగా జరుపుకొనే సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరు ఏపీ వెళ్లడానికి ఆసక్తిని చూపిస్తారు. ఇక ఈ సమయంలో సంక్రాంతికి ఊరు వెళ్తున్న వారికి దొంగల బెడద నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఎన్నో సూచనలు ఇస్తున్నారు తెలంగాణ పోలీసులు.

English summary

people are going to their villages to celebrate the Sankranti festival. However, the Telangana police say some tips to protect the houses from thieves. police are alerting people at festive times from thefts.