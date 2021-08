తెలంగాణా స్కూల్స్ రీ ఓపెన్ : మధ్యంతర ఉత్తర్వులతో ప్రత్యక్ష బోధనపై హైకోర్టు బ్రేక్; తెలంగాణా సర్కార్ కు షాక్ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ స్కూల్స్ రీ ఓపెనింగ్ పై హైకోర్టు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. వారం రోజుల పాటు స్కూల్స్ పునః ప్రారంభానికి సంబంధించి ప్రభుత్వ జీవోపై స్టే విధించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని స్కూళ్ళ పునః ప్రారంభానికి తాత్కాలిక బ్రేక్ వేసింది హైకోర్టు. రేపటి నుండి పాఠశాలలను ప్రారంభించవద్దని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ నుండి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్కూల్స్ ప్రారంభించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్న క్రమంలో హైకోర్టు విధించిన స్టే తెలంగాణ సర్కార్ కు షాక్ ఇచ్చింది.

English summary

The High Court has taken a sensational decision on the re-opening of Telangana schools.Highcourt issues interem stay and Issued orders not to start schools from tomorrow. The stay imposed by the High Court on the Telangana government's order to start schools across the state from September 1 came as a shock to the Telangana government. Issued orders not to force students to attend physical classes. The High Court has made it clear that no action will be taken against students who do not attend classes, as well as educational institutions that do not conduct physical classes.