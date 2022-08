విద్యుత్ బకాయిల ఏకపక్ష నిర్ణయంపై కేంద్రానికి లేఖ రాయనున్న తెలంగాణా.. కేంద్రం స్పందిస్తుందా!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్ర డిస్కంలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి 6700 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలని కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి షాక్ ఇచ్చింది. అయితే దీనిపై తెలంగాణ మంత్రులు, తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీవ్ర స్థాయిలో కేంద్రం తీరుపై విమర్శలు చేయడం ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్రం ఏకపక్ష నిర్ణయం తీసుకుందని మండిపడుతోంది. కేసీఆర్ కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న కారణంగా కక్షపూరిటంగా ఈ చర్యకు దిగిందని తెలంగాణా ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తుంది.

Center directs Telangana discoms to pay electricity dues to AP. With this Telangana government will write a letter to the center on the unilateral decision of the center. It is yet to be known whether the center will respond to this letter.