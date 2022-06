రాష్ట్రపతిఎన్నికలపై తెలుగురాష్ట్రాలు తలోదారి: మీకు మీరే.. మాకు మేమే అంటున్న వైఎస్ జగన్, కేసీఆర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో రాష్ట్రపతి ఎన్నికలపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు జూలై 18వ తేదీన జరగనున్న నేపథ్యంలో ప్రతిపక్షాల అభ్యర్థిగా యశ్వంత్ సిన్హా బరిలోకి దిగుతుండగా, అధికార బీజేపీ జార్ఖండ్ మాజీ గవర్నర్ ద్రౌపది ముర్మును బరిలో నిలిపింది. రాష్ట్రపతి ఎన్నికలలో బిజెపి సర్కార్ కు షాక్ ఇవ్వాలని భావిస్తున్న ప్రతిపక్ష పార్టీలు తమ ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా యశ్వంత్ సిన్హా ను ప్రతిపాదించారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ పాలనను వ్యతిరేకించే రాష్ట్రాలన్నీ తమతో పాటు కలిసి రావాలని ప్రతిపక్ష పార్టీల నుండి ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగుతున్న యశ్వంత్ సిన్హా ను బలపరచాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

English summary

The Telugu states have chosen different ways in the presidential election. While the YCP is supporting BJP candidate Draupadi Murmu, the TRS has announced its support for the opposition joint candidate Yashwanth Sinha.