బండి సంజయ్ ప్రజాసంగ్రామ యాత్రలో ఉద్రిక్తత: బీజేపీ, టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల బాహాబాహీ; భగ్గుమన్న బీజేపీ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ చేపట్టిన రెండో విడత ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ఐదో రోజుకు చేరుకుంది. అయితే నేడు బండి సంజయ్ పాదయాత్ర లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్నాయి. తన రెండో విడత పాదయాత్రను జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా నుంచి ప్రారంభించిన బండి సంజయ్ గత నాలుగు రోజులుగా నిర్విఘ్నంగా పాదయాత్రను కొనసాగించారు. ఇక నేడు ఐదవ రోజున పాదయాత్ర సందర్భంగా పాదయాత్రను అడ్డుకునేందుకు టిఆర్ఎస్ శ్రేణులు ప్రయత్నించగా, టిఆర్ఎస్ కు, సీఎం కేసీఆర్ కు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేయడంతో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి.

English summary

Tension erupted on the 5th day of Bandi Sanjay's Prajasangrama Yatra. BJP TRS activists fought each other. A vehicle belonging to TRS leaders was wrecked in the incident. The BJP ranks have fired on the TRS govt