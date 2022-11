రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గుత్తికోయల గూడేల్లో టెన్షన్; ఎఫ్ఆర్ఓ శ్రీనివాసరావు మృతితో గిరిజనుల్లో ఆందోళన!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోడు సర్వే కొనసాగుతుంది. పోడు భూముల విషయంలో చాలా కాలంగా ఉన్న వివాదాలకు పరిష్కరం చూపించడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోడు సర్వేను నిర్వహిస్తోంది. ఇక ఇదే సమయంలో ఊహించని విధంగా చోటు చేసుకున్న ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ శ్రీనివాసరావు హత్య ఇప్పుడు గిరిజన గూడేలలో ఆందోళనకు కారణంగా మారింది. ఒక్కసారిగా రాష్ట్రాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసింది.

English summary

The death of FRO Srinivasa Rao is causing concern among the tribals across the state. As CM KCR is serious about this incident, the tension will continue in Guthikoyas.