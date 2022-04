ప్రశాంత్ కిషోర్ ఎపిసోడ్: టీకాంగ్రెస్ లో టెన్షన్.. మణిక్కం ఠాకూర్ ఆసక్తికరట్వీట్స్; మతలబు అదేనా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రముఖ రాజకీయవేత్త ప్రశాంత్ కిషోర్ ఎపిసోడ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో టెన్షన్ పుట్టిస్తోంది. ప్రశాంత్ కిషోర్ టిఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం రాజకీయ వ్యూహకర్తగా పని చేయడం దాదాపు ఖరారైన నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో అలజడి మొదలైంది. దేశవ్యాప్తంగా వచ్చే ఎన్నికలను టార్గెట్ చేసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకు రావడం కోసం, బిజెపిని ఓడించడం లక్ష్యంగా ప్రశాంత్ కిషోర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాలని ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్న విషయం అలా ఉంచితే, తెలంగాణాలో టీఆర్ఎస్ కోసం పీకే పని చెయ్యటం తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలకు తలనొప్పిగా తయారైంది.

English summary

Tension gripped the T Congress over Prashant Kishor's entry. Leaders like Manickam Tagore made interesting tweets and became the cause of the debate. The PK episode of working for TRS and trying to join Congress has now become tension for Congress leaders.