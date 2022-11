వైఎస్ షర్మిల పాదయాత్రలో ఉద్రిక్తత.. షర్మిల బస్సుకు నిప్పంటించి, రాళ్ళతో దాడి; షర్మిల ఫైర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్ర పేరుతో వైయస్ షర్మిల నిర్వహిస్తున్న పాదయాత్రలో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. పాదయాత్రలో భాగంగా నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్న వైయస్ షర్మిల నైట్ హాల్ట్ బసచేసే బస్సును టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన కార్యకర్తలు తగలబెట్టారు. అడ్డొచ్చిన కార్యకర్తలపై దాడులు పాల్పడ్డారు. దీంతో అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది.

కేసీఆర్ 420; అటవీ అధికారిది ప్రభుత్వ హత్యే.. పోడు చిచ్చు పెట్టారన్న వైఎస్ షర్మిల

English summary

There was tension in YS Sharmila's padayatra. TRS Party workers set fire to the bus where YS Sharmila was staying for the night hault and attacked with stones. Sharmila was fired with this.