షాక్: ఇవాంకా హైద్రాబాద్ డ్రెస్ ఖర్చులతో కారు కొనొచ్చు

Telangana

Narsimha

English summary

vanka Trump, daughter of US President Donald Trump, landed in India on Tuesday morning to attend the Global Entrepreneurship Summit (GES) in Hyderabad. Just three outfits, that Ivanka has sported so far, cost a whopping $8,346 (Rs 5,37,000 approximately).జీఈఎస్ 2017 సమ్మిట్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సలహదారు ఇవాంకా ట్రంప్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అయితే ఇవాంకా ట్రంప్ ధరించిన మూడు డ్రెస్‌ల కోసం సుమారు 8,346 డాలర్లు ఖర్చు పెట్టారని సమాచారం. అయితే ఈ డ్రెస్‌కు పెట్టిన ఖర్చుతో ఒక మంచి ఖరీదైన కారును కొనుగోలు చేయవచ్చు