ఎనుమాముల మార్కెట్ లో 50వేలకు చేరువలో ..రికార్డ్ బ్రేక్ చేస్తున్న మిర్చి ధర!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఏనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్‌లో గత నెల రోజులుగా మిర్చి ధరలు ఆకాశాన్నంటడంతో రైతుల్లో ఆనందం వెల్లివిరుస్తోంది. ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద వ్యవసాయ మార్కెట్ అయిన ఎనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ లో మంగళవారం క్వింటాల్ ఎర్ర మిర్చి ధర క్వింటాల్‌కు రికార్డు స్థాయిలో రూ.48,000 ధర పలకగా, సోమవారం అదే రకం క్వింటాల్ రూ.45,000కు విక్రయించబడింది.

English summary

Red chilli prices has set a record price in the enumamula market. The price of chilli was recorded at around Rs 50,000. On Tuesday, quintal red chillies touched a record high of Rs 48,000 per quintal.