ఏకంగా తండ్రిపైనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన మూడో తరగతి పిల్లాడు.. వీడియో వైరల్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సహజంగా ఇంట్లో ఎటువంటి గొడవలు జరిగినా పెద్దవాళ్ళు సైతం పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చెయ్యాలంటే భయపడతారు. అయితే ఇటీవల కాలంలో చిన్న పిల్లలు కూడా పోలీస్ స్టేషన్లకు వెళ్లి అనేక విషయాల్లో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. పోలీసులంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి ఎలాంటి భయం లేకుండా పోయింది. ఎలాంటి విషయం అయినా తప్పు అని భావిస్తే ఠక్కున వెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.

English summary

A video of a third class boy who complained to the police about his father beating his mother every day after getting drunk. This incident took place in Rajanna Sirisilla district. The video went viral.