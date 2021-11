కోడా.!పాడా.!విజయ గర్జన సభ రద్దుకు అసలు కారణం ఇదే.!గులాబీ నేతల్లో ఆసక్తికర చర్చ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కర్ణుడి చావుకు వెయ్యి కారణాలన్నట్టు గులాబీ పార్టీ తలపెట్టిన విజయగర్జన సభ రద్దవ్వడం వెనక కూడా అనేక కారణాలు ఉన్నట్టు గులాబీ నేతలు చెప్పుకొస్తున్నా ప్రధాన కారణం మాత్రం ఒకటే ఉందనే గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్లీనరీ తరవాత హుజురాబాద్ం ఉప ఎన్నిక ముగుస్తుంది. ప్లీనరీ ద్వారా వచ్చిన మైలేజ్ ను హుజురాబాద్ ఉప పోరులో ఉపయోగించుకొని, అదే మైలేజ్ కు కొనసాగింపుగా విజయగర్జన సభ నిర్వహించాలని మొదట ఓ బృహత్కర కార్యక్రమానికి టీఆర్ఎస్ నేతలు పథకం రచించారు. కాని హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక ఫలితంతో గులాబీ శ్రేణుల వ్యూహం మొత్తం బెడిసి కొట్టినట్టు చర్చ జరుగుతోంది. అందులో భాగంగానే విజయ గర్జన సభపై ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారనే చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

Although Trs leaders say there are a number of reasons behind the cancellation of the Pink Party-led victory Meeting, There are rumors that the main reason is the same.