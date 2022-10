దసరా పార్టీ చేసుకుంటున్న స్నేహితులపై పడిన పిడుగు: ముగ్గురు మృతి, ఇద్దరికి తీవ్రగాయాలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాలం కలిసి రాకపోతే తాడే పామై కరుస్తుంది అంటారు. అలాంటి ఘటనే వరంగల్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. దేశమంతా విజయదశమి పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటున్న సమయంలో, పండుగ జోష్ లో ఉన్న యువకుల బృందం పై పిడుగు పడి ముగ్గురు మరణించిన ఘటన విషాదంగా మారింది. వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట మండలం బండౌతాపురం గ్రామంలో చోటు చేసుకున్న ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే

A thunderbolt taken three members life, while a group of friends who were having a Dussehra party. Three people were killed and two others were seriously injured in this incident. The incident took place in Vardhannapet of Warangal district.