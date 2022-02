మేడారం వెళ్ళేవారిపై టోల్ బాదుడు.. జాతర రోజుల్లో టోల్ వసూళ్లు నిలిపివెయ్యాలని భక్తుల విజ్ఞప్తి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో కుంభమేళా తరువాత జరిగే అతిపెద్ద జాతర ఏదైనా ఉంటే అది మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర. అందుకే దీనిని తెలంగాణా కుంభ మేళా అని పిలుస్తారు ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి మాఘ మాసంలో నాలుగు రోజుల పాటు కన్నుల పండువగా జరిగే ఈ గిరిజన జాతరకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుండే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కూడా లక్షలాది భక్తులు తరలి వచ్చి, ప్రకృతి దేవతలను దర్శించుకుని తరిస్తారు.

మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు వెళ్తున్నారా.. ట్రాఫిక్ లో చిక్కుకోకుండా పోలీసుల సూచనలు తెలుసుకోండి

English summary

Toll gate charges are becoming an additional burden for devotees coming to Medaram Jatara. Devotees are appealing to the government to stop charging tolls at toll gates for four days during the jatara.