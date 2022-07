తెలంగాణ సరిహద్దు అటవీప్రాంతంలో మావోయిస్టు అగ్రనేతలు? గోదావరీ తీరంలో డ్రోన్లతో పోలీసుల నిఘా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

జులై 28వ తేదీ నుండి ఆగస్టు 3వ తేదీ వరకు మావోయిస్టు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పోలీసులు అలర్ట్ అయిన విషయం కూడా తెలిసిందే. మావోయిస్టు అమరవీరుల వారోత్సవాల సందర్భంగా తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర , ఛత్తీస్గఢ్ అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టుల అలజడి సృష్టించి అవకాశం ఉందని ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాల హెచ్చరికలతో అలర్ట్ అయిన పోలీసులు గోదావరీ తీరంలో డ్రోన్లతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతాన్ని అడుగడుగున జల్లెడ పడుతున్నారు.

English summary

On the occasion of the Maoist Martyrs Week, the police were alerted by intelligence information that top Maoist leaders had arrived in the border forest of Telangana. Police patrolled the Godavari coast with drones.