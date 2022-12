ఉందిలే గడ్డుకాలం ముందు ముందునా.. తిన్నదంతా కక్కిస్తాము నంద నందనా: బీజేపీ కొత్తపాట!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని బీజేపీ నేతలు కెసిఆర్ ఫ్యామిలీ ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కుమార్తె కవిత ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ లో ఇరుక్కోవడంతో విమర్శనాస్త్రాలు మొదలుపెట్టిన బీజేపీ నేతలు, బెంగళూరు డ్రగ్స్ , హైదరాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులను. ఫోనిక్స్ వ్యవహారాన్ని మరోమారు వెలుగులోకి తీసుకు వచ్చి మంత్రి కేటీఆర్ ను టార్గెట్ చేసి కెసిఆర్ ని ఇరకాటంలో పెట్టే పనిలో బిజీగా ఉన్నారు.

English summary

The BJP leaders who targeted the KCR family are making sensational comments that KTR is sure to go to jail in the Phoenix case and Kavitha in Delhi liquor scam. It is concluded that the KCR family had a difficult time ahead.