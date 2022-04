డిస్కౌంట్ ఆఫర్ ఇచ్చినా పెండింగ్ చలాన్లు కట్టని వాహనదారులకు ట్రాఫిక్ పోలీసుల షాక్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

పెండింగ్లో ఉన్న చలాన్ లను చెల్లించడం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వాహనదారులకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ కు వాహనదారుల నుండి అపూర్వమైన స్పందన వచ్చింది. దాదాపు నెల 15 రోజుల పాటు కొనసాగిన ఈ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ తో ప్రత్యేక రాయితీ పొందే అవకాశం ఉండడంతో వాహనదారులు పెండింగ్ చలానాలు చెల్లించడం కోసం పోటీ పడ్డారు.

English summary

Traffic police have given a shock to motorists who did not pay the pending challans despite being offered a discount. Hyderabad city traffic joint CP Ranganath said a special drive would be organized and legal action would be taken.