కర్రలు, కారంపొడితో.. అటవీ అధికారులపై తిరగబడిన ఆదివాసీలు, కోయపోచగూడాలో చల్లారని ఉద్రిక్తత

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆదివాసీల పోడు భూముల వ్యవహారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. పోడు చేసుకుంటున్న ఆదివాసీలపై అటవీశాఖ అధికారులు దాడులు చేయడం, తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. మంచిర్యాల జిల్లాలో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో ఆక్రమణలు చేపడుతున్నారని ఆదివాసీలపై కేసులు నమోదు చేయడంతో అప్పటినుంచి ఇరుపక్షాల మధ్య ఘర్షణలు చోటు చేసుకున్నాయి.

English summary

In Koyapochaguda, the tribals tried to attack on the forest and police officers with sticks and chilli powder, who came to remove the huts in podu lands. The police arrested six adivasi women. tension errupted with amid agitations.