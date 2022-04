సందడిగా టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీ; తెలంగాణా భవన్లో వేడుకలు; మంత్రి హరీష్ రావు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Telangana

టిఆర్ఎస్ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా పార్టీ నిర్వహిస్తున్న ప్లీనరీ కార్యక్రమం చాలా ఘనంగా మొదలైంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించాల్సిన భావించిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ఈ రోజు మాదాపూర్ లోని హెచ్ఐసీసీలో టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీ నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గులాబీ నేతలు ఈ నేపథ్యంలో సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు.

The TRS Party Plenary got off to a solid start at the Hyderabad HICC. KTR unfurled the flag at Telangana Bhavan and participated in the celebrations. The flag was hoisted by KCR at Plenary and the event began.