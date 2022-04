రజాకార్ల పాలనలా టీఆర్ఎస్ పాలన; ఆడబిడ్డలకు రక్షణ లేదు: మండిపడిన బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రెండవ విడత ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్ర నిర్వహిస్తున్న బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ టిఆర్ఎస్ పాలనపై, సీఎం కేసీఆర్ తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. నిజాం కాలంలో రజాకార్లు బయటకు వస్తే మహిళలు భయంతో తలుపులు వేసుకునేవాళ్ళని పేర్కొన్న బండి సంజయ్ ఇప్పుడు టిఆర్ఎస్ పాలనలోనూ అదే పరిస్థితి నెలకొందని మండిపడ్డారు.

English summary

BJP state president Bandi Sanjay is continuing his 10thday padayatra. Bandi Sanjay said that the TRS rule was the same as the Nizams and that there was no protection for girls.