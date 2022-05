ప్రతిపక్షాలను బలహీనం చేసే టీఆర్ఎస్ షాకింగ్ ప్లాన్..వారితో బేరసారాలు; క్షేత్రస్థాయిలో జరుగుతుందిదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పట్టు సాధించడం కోసం శతవిధాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్న ప్రతిపక్ష పార్టీలకు టిఆర్ఎస్ పార్టీ చెక్ పెట్టే ప్లాన్ లో ఉందా? అందుకోసం క్షేత్రస్థాయిలో రంగంలోకి దిగిందా? ఇప్పటికే తెలంగాణలో జాతీయ నాయకులను దింపి రసవత్తర రాజకీయాల సాగిస్తూ, అధికార పక్షాన్ని గద్దె దించడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఊహించని రీతిలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ షాక్ ఇస్తుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది. అసలు ఇంతకీ టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం చేస్తుంది? క్షేత్రస్థాయిలో ప్రతిపక్షాలకు ఏ విధంగా చెక్ పెట్టే ప్లాన్ లో ఉందంటే..

English summary

TRS has laid out a shocking plan to weaken the opposition. At the field level, trs party trapping public representatives of opposition parties and giving them bumper offers. Focused on inclusions across the state.