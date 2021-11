వివాద రహితుడు.!రాజకీయ అజాత శత్రువు.!ఎట్టకేలకు చట్ట సభలకు యల్ రమణ.!

Telangana

హైదరాబాద్ : రాజకీయాల్లో సుధీర్గ అనుభవం.. ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా పదవులు నిర్వహించడమే కాకుండా నమ్ముకున్న పార్టీకి పూర్తి న్యాయం చేసారు ఆ రాజకీయ నేత. పదవులు లేకపోయినప్పటికి పార్టీ తరుపున ప్రజా సమస్యలపై అలుపెరగని పోరాటం చేసారు. 25సంవత్సరాల రాజకీయ చరిత్రలో ప్రత్యర్థులు తప్పితే శత్రువులు పెద్దగా లేని రాజకీయ నాయకుడు ఆయన. పదవిలో ఉన్న లేకపోయినా అవినీతి రహిత నాయకుడిగా పార్టీలోనే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. అందుకే ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు అభిమానం కూడా చూరగొనగలిగారు. ఆయనే ఎమ్మెల్సీగా మరో రాజకీయ మజిలీకి సిద్దమైన యల్ రమణ.

English summary

Due to his commitment to politics, selfless service and dedication, Yal Ramana was invited into the party by Telangana Chief Minister Chandrasekhar Rao and also tied the MLC post.