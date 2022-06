గుడి మైకులు కట్టబోతే... ఊహించని విషాదం; ముగ్గురు మృతితో ఘొల్లుమన్న గ్రామం

Telangana

మహబూబాబాద్ జిల్లాలో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్ మండలం అందనాలపాడు గ్రామంలో రామాలయానికి మైకులు కడుతున్న క్రమంలో విద్యుత్ తీగలు తగిలి ముగ్గురు మృత్యువాత పడిన సంఘటన గ్రామాన్ని విషాదంలో ముంచింది. ఊహించని ఈ పరిణామానికి గ్రామస్తులంతా కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. ఊరంతా ఒక్కసారిగా ఘొల్లుమంది.

An unexpected tragedy took place when the temple mics were about to be tied up. Three people died due to electric shock in Andanalapadu village in Dornakal zone of Mahabubabad district . Minister Satyavati Rathore expressed deep shock over the incident..